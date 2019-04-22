Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с новым президентом Украины

Россия готова к диалогу с новым президентом Украины и желает нормализовать отношения между странами, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины, мы заинтересованы в нормализации отношений и в том, чтобы как можно быстрее внутриукраинский конфликт был урегулирован», – заявила Матвиенко, передает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, Россия не ставит вопрос о признании или непризнании результатов президентских выборов на Украине.

«В СМИ часто фигурирует вопрос, признает Россия выборы на Украине или не признает. Вообще нет такой обязывающей юридической формулы признания-непризнания выборов. Главное, чтобы их признал украинский народ», – сказала она.

Ранее в Госдуме пообещали признать результаты выборов на Украине.

После обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает с результатом 73,21% голосов избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко набирает 24,46%.