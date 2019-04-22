Тимошенко подвела итоги выборов президента Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, поздравила страну с получением еще одного шанса на изменения и призвала парламент подставить плечо новому главе государства.

«Я хочу поздравить Украину с окончанием президентской кампании, а самое главное – с получением еще одного шанса на изменения. (…) После этих выборов люди не будут ждать годами перемены, поэтому нам нужно вернуться к совместной ответственности за эти изменения», – приводит ее слова ТАСС.

«Нужно подставить плечо, как сказал президент [Украины Петр Порошенко] вчера, новому руководителю государства», – добавила Тимошенко.

Она также призвала парламент дать возможность новому президенту поменять силовиков по его квоте. Тимошенко уточнила, что речь идет о постах генерального прокурора, главы СБУ и министра обороны.

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По ее мнению, не для того 73% избирателей голосовали за изменения, «чтобы это правительство терпеть еще полгода».

«Если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах», – добавила Тимошенко.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей, а его оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко – 24,5%.

Западные СМИ писали, что избрав Зеленского, Украина совершила прыжок в неизвестность.

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