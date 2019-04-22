В Грузии завели уголовные дела после столкновений спецназа с чеченцами

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовные дела после столкновения жителей Панкисского ущелья, которые выступали против строительства ГЭС «Хадори-3», со спецназом.

Дело возбуждено по статьям «нападение на полицейского», а также «повреждение или уничтожение имущества путем поджога», передает «Sputnik Грузия».

«Конечно, я еще раз хочу подчеркнуть, что каждый человек будет идентифицирован и каждый человек, который посмел напасть на полицейского, будет наказан соответствующим образом. Это я обещаю всем полицейским», – заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

По последним данным, в результате столкновений митингующих со спецназом Грузии пострадали 55 человек, в том числе 38 полицейских и 17 местных жителей. По данным МВД, 23 полицейских размещены в Телавской больнице.

Жители Панкисского ущелья Грузии кистинцы – этнические чеченцы – с утра воскресенья протестовали против начала строительства малой ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани. После прибытия к месту дополнительных сил МВД противостояние обострилось. Обстановка накалялась несколько раз, перерастая в стычки. Протестующие забрасывали грузинских полицейских палками и камнями, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Местные жители опасаются, что сооружение нанесет существенный вред экологии, и они будут вынуждены покинуть свои дома. Активисты требуют остановить работы по возведению ГЭС.