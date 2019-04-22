Зеленского пригласили в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского посетить Крым, чтобы лично убедиться и понять выбор крымчан.

«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России. Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион», – цитирует РИА Новости Гемпеля.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Он считает, что исход выборов на Украине был весьма предсказуем. При этом кардинальные перемены в стране не произойдут, поскольку украинские власти будут пользоваться неопытностью нового президента, подчеркнул Гемпель. По его мнению, Зеленский смог бы себя проявить с лучшей стороны при крепком главе правительства, таком как Юрий Бойко.

Напомним, по данным ЦИК Украины, после обработки 80,78% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,09% голосов, Петр Порошенко – 24,57%.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Порошенко множество раз выступал с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД