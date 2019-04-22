В бегстве спецназа Грузии от чеченцев-кистинцев Саакашвили увидел интерес России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что Россия якобы причастна к событиям в Панкисском ущелье, откуда чеченцы-кистинцы прогнали спецназ Грузии.

Саакашвили заявил, что эти события обусловлены рядом причин, включая «интерес России к беспорядкам» в регионе. Он не привел никаких доказательств своего заявления, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2».

Напомним, спецназ МВД Грузии в воскресенье покинул Панкисское ущелье после столкновений с местными жителями – кистинцами, этническими чеченцами, протестующими против строительства ГЭС «Хадори-3».