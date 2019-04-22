Россия запланировала провести наблюдательный полет над США

С 22 по 27 апреля Россия проведет наблюдательный полет над территорией США, сообщил глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция будет проводиться в рамках Договора по открытому небу на самолете Ту-214ОН, пишет «Красная звезда».

Самолет полетит по согласованному маршруту, поднявшись с аэродрома Роузкранс. На борту будут находиться представители американской стороны, передает РИА «Новости».

Кроме того, в рамках реализации Венского документа 2011 года российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Литвы.