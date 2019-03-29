Российский самолет пролетел над военными базами США

Самолет Ту-154М ЛК-1 Военно-космических сил России провел наблюдательный полет над военными базами и объектами на западе США в рамках договора по открытому небу, об этом сообщил информированный источник.

Самолет, оборудованный устройствами для фотосъемки и радиолокационного наблюдения, вылетел с авиабазы в штате Монтана и не менее восьми часов летал над закрытыми районами Калифорнии и Невады, передает «Интерфакс» данные собеседника.

Напомним, самолет ВКС России прибыл на базу Трэвис в Калифорнии еще 26 марта.

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.