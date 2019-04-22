Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»

Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».

Подобную «экспертную оценку» дал экс-сотрудник ФБР Роберт Андерсон. Адвокаты Бутиной просят исключить его «оценку и показания» из судебных материалов, передает РИА «Новости».

Напомним, защита просит приговорить россиянку «к сроку, равному ранее отбытому», то есть к девяти месяцам. Американская прокуратура хочет, чтобы гражданку России приговорили к полутора годам лишения свободы.

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