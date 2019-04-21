Терезе Мэй приготовили черную метку

На следующей неделе соратники по Консервативной партии Великобритании сообщат Терезе Мэй, что она должна уйти с поста премьера страны к концу июня, в противном случае снова будет поставлен вопрос о выражении ей вотума недоверия, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.

Об этом должен объявить глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брэди во вторник. По словам источника, что 70% членов парламента хотят, чтобы она ушла в отставку из-за испорченного Brexit, пишет The Times.

Если до 30 июня Мэй не согласится уйти в отставку, будет начата новая процедура вынесения вотума о недоверии.

Мэй уже дважды выносили вотум недоверия, однако оба раза правительство Мэй преодолело его.