В Париже «желтые жилеты» начали строить баррикады

В Париже «желтые жилеты» забросали правоохранителей бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, полицейские ответили слезоточивым газом.

Процессия из демонстрантов двигалась от министерства экономики к площади Республики, процессию возглавили люди, облаченные в черное и с закрытыми лицами, передает РИА «Новости».

Другие протестующие начали возводить баррикады на улице из дорожных ограждений.

Первоначально массовые манифестации «желтых жилетов», начавшиеся во Франции 17 ноября 2018 года, были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. Со временем список требований движения заметно расширился и охватывает теперь не только социально-экономическую сферу, но и политику.

31 марта, согласно официальным данным правоохранительных органов, в манифестациях «желтых жилетов» во Франции приняли участие около 33,7 тыс. человек.