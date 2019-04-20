Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов

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20 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Американцы увидели искаженную картину экономики России

Российская экономика шокировала американских журналистов Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
Американский финансовый портал Business Insider представил «шокирующие факты о российской экономике». Например, американцев удивляют гигантские финансовые резервы России, резкий рост зарплат и огромное количество бедняков в нашей стране. Откуда берется подобный взгляд на российскую экономику и есть ли чему нам удивляться в этом случае? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Что станет с Порошенко в случае поражения

Петр Порошенко делает вид, что не теряет надежды остаться президентом УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Если ты не вооружен искусствоведческой лупой, тебе хочется одного

Ольга Андреева, корреспондент отдела науки журнала "Русский репортер"
Не надо забывать, что искусство – тоже бизнес. Сказать посетителю, что Люсьен Фрейд отвратителен, это как если бы официант отговаривал вас заказывать эскалоп, потому что свинина несвежая. Стоит в меню – ешь. Повесили в музее – смотри! Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...
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            Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов

               20 апреля 2019, 14:18
            Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            На сайте украинского лидера Петра Порошенко в тексте его выступления в 2015 году отредактировали слово «повстанцы», употребленное в отношении ополченцев республик Донбасса, слово заменили на «боевики».

            «Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами. Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия», – с такими словами украинский президент выступил в Цюрихском университете 20 января 2015 года, передает РИА «Новости».

            На данный момент в этой части текста говорится о «боевиках». Отмечается, что текст был отредактирован после дебатов Порошенко с другим кандидатом на пост президента страны Владимиром Зеленским.

            Зеленский в одном из своих вопросов оппоненту назвал ополченцев Донбасса «повстанцами», на что действующий глава государства потребовал объяснить, почему кандидат говорит о повстанцах, если Киев называет конфликт на востоке страны «российской агрессией», а ополченцев – «террористами».

            При этом представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что тот говорил не от себя, а задавал вопросы, присланные жителями Украины. Он также напомнил, что Порошенко многократно называл ополченцев Донбасса повстанцами и опубликовал в своем Facebook скриншоты с сайта президента, подтверждающие его слова.


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