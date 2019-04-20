Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов

На сайте украинского лидера Петра Порошенко в тексте его выступления в 2015 году отредактировали слово «повстанцы», употребленное в отношении ополченцев республик Донбасса, слово заменили на «боевики».

«Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами. Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия», – с такими словами украинский президент выступил в Цюрихском университете 20 января 2015 года, передает РИА «Новости».

На данный момент в этой части текста говорится о «боевиках». Отмечается, что текст был отредактирован после дебатов Порошенко с другим кандидатом на пост президента страны Владимиром Зеленским.

Зеленский в одном из своих вопросов оппоненту назвал ополченцев Донбасса «повстанцами», на что действующий глава государства потребовал объяснить, почему кандидат говорит о повстанцах, если Киев называет конфликт на востоке страны «российской агрессией», а ополченцев – «террористами».

При этом представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что тот говорил не от себя, а задавал вопросы, присланные жителями Украины. Он также напомнил, что Порошенко многократно называл ополченцев Донбасса повстанцами и опубликовал в своем Facebook скриншоты с сайта президента, подтверждающие его слова.