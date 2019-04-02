Конституционный суд Украины одобрил переименование Днепропетровской области

Конституционный суд Украины признал законным возможное переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую, сообщил источник в суде.

«Суд уже предоставил заключение по этому делу и фактически признал соответствующим статьям 157-158 Конституции Украины», – передает ТАСС слова источника.

Решение приняли во вторник на закрытой части заседания Конституционного суда.

В феврале Верховная рада проголосовала за смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую. После этого решение было направлено в Конституционный суд.

При этом в декабре 2018 года депутаты Рады не одобрили направление в КС законопроекта о переименовании.