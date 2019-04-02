В Кремле подтвердили запланированные переговоры Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху приедет в Россию с визитом и проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.

«Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху. И 4 апреля (состоятся) краткие такие, быстрые рабочие переговоры, сверка часов произойдет», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее о переговорах Путина и Нетаньяху сообщала пресс-служба израильского лидера.

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