Россия и Китай начали укладку рельсов на мосту через Амур

Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).

«Ко 2 апреля российская сторона завершила монтаж вспомогательных пролетных металлических строений. Следующим этапом стало начало обеими сторонами работ по укладке рельс» – цитирует газету «Хэйлунцзян жибао» ТАСС.

Также добавляется, что «укладку рельс планируется завершить к 20 мая, что свидетельствует о начале обратного отсчета до завершения строительства российско-китайского трансграничного железнодорожного моста».

По предварительным данным, сообщение по мосту могут открыть к концу июля. Однако ранее губернатор ЕАО Александр Левинталь заявлял, что данное о начале функционирования в сентябре 2019 года.

Этот мост – первый железнодорожный объект между Россией и Китаем, его длина – 2209 метров, 309 метров проходит по территории России. Строительство моста началось в 2016 году. Через него в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.