Отец Децла рассказал о депрессии артиста и его постоянных ссорах с женой

Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал о депрессивном состоянии сына в последние месяцы перед смертью. По словам Александра Толмацкого, артист находился в постоянных ссорах со своей женой.

«У него была депрессия. Новый год он встречал у Иры (мать Децла), потому что в очередной раз поссорился с Юлей (жена рэпера). Как я узнал из разговоров с Ирой, это бывало регулярно. Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком. Юля писала Ире гадости неоднократно. У Иры мягкий характер, она все время прощала ей это, а Кирилл любил мать, был ее на стороне. Последний Новый год он встретил у мамы», – сказал продюсер журналу Esquire.

Как сообщил Толмацкий-старший, Децл пытался уйти от жены, но боялся. Продюсер считает, что это могло быть связано с взаимоотношениями Децла с отцом, которого рэпер неоднократно упрекал в уходе из семьи.

«Я думаю, он не мог от нее уйти, потому что, если бы он это сделал, он должен был бы признать, что все, что он говорил в мой адрес, было ошибкой, а он ошибки признать не мог», – поделился мнением отец рэпера.

Напомним, Децл умер после концерта в Ижевске от остановки сердца. Посмертная проверка рэпера на наркотики показала отрицательный результат. Позже в следственном управлении по Удмуртии рассказали, что причиной смерти 35-летнего артиста стала сердечная недостаточность.