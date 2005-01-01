Названа точная причина смерти Децла

В Следственном комитете России по Удмуртии рассказали, что причиной смерти 35-летнего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала сердечная недостаточность.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле не было выявлено никаких повреждений, передает РИА «Новости».

Ранее в качестве предварительной причины смерти артиста называлась сердечная патология.

Напомним, Децл умер после концерта в Ижевске от остановки сердца. Точных выводов о причине остановки сердца врачи дать не смогли. Посмертная проверка рэпера на наркотики показала отрицательный результат.

В день похорон Децла вышел его последний клип, тизер которого артист успел загрузить ранее в Сеть.