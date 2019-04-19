Финалисты «Лидеров России» проведут мастер-классы для старшеклассников

Взгляд
19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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Майор не звонит

Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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            Финалисты «Лидеров России» проведут мастер-классы для старшеклассников

            19 апреля 2019, 16:07

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            Инициированный клубом «Лидеров России» «Эльбрус» проект «Моя родная школа» стартует 20 апреля, в ходе него участники клуба проведут мастер-классы для старшеклассников в родных школах.

            Участники клуба «Эльбрус», в котором представлены победители и финалисты конкурса «Лидеры России», расскажут школьникам о том, как можно построить карьеру, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            «Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

            20 апреля пройдет первая волна мастер-классов в рамках проекта «Моя родная школа». Финалисты конкурса «Лидеры России» разных лет приедут в школы, где они сами учились, и расскажут ученикам 9-10 классов о том, как построить карьеру и развиваться в профессиональной сфере и поделятся своими секретами успеха. Всего организаторами проекта запланировано три волны таких мастер-классов: 20, 27 апреля и 18 мая.

            «Для финалистов конкурса «Лидеры России» одним из обязательных заданий было проведение открытого урока в школах. Они должны были не просто рассказать о секретах успеха, но подать материал в доступной и интересной форме, замотивировать учащихся. Этот опыт полезен не только для школьников, но и для самих финалистов. Теперь формат будет постоянным. Благодаря проекту «Моя родная школа» старшеклассники смогут больше узнать об инструментах, которые помогут им строить свою карьерную траекторию. Самое ценное, что делиться секретами профессионального развития с ними будут опытные управленцы», – отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

            «Для финалистов конкурса «Лидеры России» этот проект – способ вернуться в место, где прошла большая часть их детства, в новом качестве. Способ сказать «спасибо» родной школе. Логика мастер-класса построена на том, что все тезисы о профессиональном развитии подкрепляются конкретными примерами из реальных жизненных ситуаций. Такой практико-ориентированный подход, надеемся, будет очень востребован у старшеклассников», – пояснила автор проекта «Моя родная школа», победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Вероника Прищепа.

            Проект «Моя родная школа» реализуется при поддержке «Российского движения школьников». Инициированный Клубом лидеров «Эльбрус», он направлен на то, чтобы помочь школьникам определиться с вектором собственного развития после получения аттестата.

            Опытные профессионалы в интерактивном формате поделятся опытом, знаниями, расскажут о своих ошибках и достижениях, чтобы тем самым мотивировать учащихся на личностный рост и самореализацию.

            Наставники конкурса «Лидеры России» поддержали эту инициативу «Эльбруса». Так, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уже посетил свою родную школу №7 в подмосковной Лобне и выступил с мастер-классом перед учащимися.

            «Такие инициативы нужно поддерживать. Сегодняшние школьники – это завтрашние специалисты, это наше будущее. Когда я выступал с мастер-классом, то получил очень позитивный отклик – ребятам было интересно, они задавали вопросы и были вовлечены в обсуждение. У них много оригинальных идей, они по-другому смотрят на мир, и наша задача сейчас – помочь им найти свой профессиональный путь, построить успешную карьеру и самореализоваться.  То, что финалисты «Лидеров России» – уже состоявшиеся руководители – готовы их направлять и консультировать, это большой шаг», – прокомментировал проект Михаил Мишустин.

            Для учеников, принявших участие в мастер-классах, будет объявлен конкурс видеороликов на тему «Я и моя школа через 10 лет...». Авторы лучших роликов получат возможность пройти тестирование «Карьерный потенциал» и получить персональную консультацию от экспертов в области профориентации и карьеры. Это позволит школьнику задать все интересующие его вопросы относительно дальнейшего профессионального развития.

            Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

            АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».


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