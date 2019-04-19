Немецкий депутат предложил направлять сирийских беженцев в Крым

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума призвал обучать сирийских беженцев в Крыму.

«Мне нужна встреча с сирийской делегацией, чтобы проговорить вопрос о концепте образования сирийских беженцев, которые находятся у нас на территории, для того чтобы мы могли их обучать в Крыму, подготавливая к возвращению домой», – приводит его слова ФАН.

Гердт отметил, что многие сирийские беженцы, в первые годы войны покинувшие страну и осевшие в Германии, хотят получать образование, иметь перспективы для самореализации.

«Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектней. Это очень хороший гуманитарный посыл», – заявил представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Ялтинский международный экономический форум проходит с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тыс. человек, которые представляют около 100 стран.

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