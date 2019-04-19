Корабли НАТО вошли в польский порт на Балтике

Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт польского города Гдыня, сообщили местные СМИ.

В составе соединения фрегаты и эсминцы из Великобритании, Германии, Испании, Польши, США, Турции, передает ТАСС.

Сообщается, что корабли прибыли в Гдыню с рабочим визитом. Они пробудут в порту до вторника. В отдельные дни и часы все желающие смогут подняться на борт трех из кораблей, отмечается в сообщении.

Напомним, в четверг Национальный центр управления обороной России сообщил о появлении в Балтийском море военно-морской группы Североатлантического альянса. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Балтфлота выполнялся контроль за действиями кораблей НАТО.