Башкирские врачи озвучили диагноз Быкова

У писателя Дмитрия Быкова до транспортировки в Москву уфимские медики диагностировали инфаркт головного мозга, сообщил источник в медицинских кругах Башкирии.

«Диагноз – инфаркт головного мозга. Сделана компьютерная томография головного мозга», – сообщил собеседник ТАСС.

51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому. Состояние оценивается как тяжелое.

18 апреля борт с писателем вылетел из Уфы в Москву.

Супруга Быкова Ирина Лукьянова в соцсетях сообщила, что состояние писателя за ночь осталось без изменений, передает РИА «Новости». Также она попросила, чтобы те, кто лично не знаком с членами семьи, не вступали с ними в контакты.

«Большое всем спасибо за тысячи добрых слов, за понимание, сочувствие, мощную поддержку. Очень просим о понимании. Не надо трогать маму, сына и однокурсников сына», – сказала Лукьянова.

Она также отметила, что диагноз официально разглашаться не будет.