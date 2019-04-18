Самолет с Быковым на борту вылетел в Москву

Из Уфы в Москву вылетает самолет, на борту которого находится Дмитрий Быков и бригада медиков, состояние писателя тяжелое, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Самолет, на борту которого находится Дмитрий Быков и бригада медиков, вылетает из Уфы в Москву для госпитализации Дмитрия Быкова в одну из московских клиник с целью продолжения интенсивного лечения», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что состояние писателя по-прежнему тяжелое, но стабильное и без изменений.

«Близкие Дмитрия, включая жену, тоже летят с ним из Уфы этим рейсом, оплаченным редакцией «Новой газеты», – отметил главред «Эха Москвы».

Ранее сообщалось, что врачи приняли решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова из Уфы в московскую клинику.

Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому. Состояние оценивается как тяжелое.