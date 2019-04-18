Врачи разрешили транспортировку Быкова в Москву

В Уфе приняли решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова в московскую клинику, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику», – написал Венедиктов в Telegram.

Писателя могут перевезти в столицу вечером 18 апреля, передает ТАСС. По словам Венедиктова, состояние Быкова остается прежним.

Напомним, известный писатель и литературный критик Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Позже этот диагноз врачи не подтвердили.

Писатель был введен в искусственную кому, его состояние оценивается как тяжелое.

Кардиохирург Ренат Акчурин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил помощь, оказанную Быкову на борту самолета.