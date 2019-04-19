ОАК опровергла предложение КНР разделить продажи по программе CR-929

Китай не предлагал России разделить продажи по программе нового пассажирского самолета CR-929, вариант разделения расходов не рассматривается, сообщила пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

В ОАК заявили, что «Китай не предлагал России разделить продажи по программе CR-929», передает РИА «Новости».

«ОАК и СОМАС не планируют проведения переговоров по этому вопросу. Продажи самолета – одна из основных функций созданного материнскими компаниями ОАК и СОМАС совместного предприятия – CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation)», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что корпорация «не рассматривает вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов по программе CR-929».

«Принципы равноправия и учета взаимных интересов сторон закреплены межправительственным соглашением в 2016 году», – добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что создание совместного российско-китайского самолета находится под угрозой срыва, так как КНР хочет сама продавать самолет на китайском рынке и предлагает России продавать его у себя и на мировом рынке. В свете такого предложения ОАК якобы рассматривает вариант отказаться от партнерства и разделения расходов.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Пекин заинтересован в сотрудничестве с Москвой в области авиации.