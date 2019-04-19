Ким Чен Ын заявил о важности развития отношений с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо председателю КНР Си Цзиньпиню, в котором отметил важность укрепления и развития дружеских и партнерских отношений с Китаем.

Ким Чен Ын обратил внимание, что Си Цзиньпинь первым поздравил его с переизбранием на пост председателя Госсовета КНДР, что, по его мнению, является «свидетельством глубокого доверия и дружбы», передает ТАСС.

«Наша важная задача заключается в том, чтобы и дальше ценить и постоянно развивать дружеские и партнерские отношения между КНДР и Китаем в то время, когда социалистическая миссия КНДР и Китая и ситуация на Корейском полуострове переживают критически значимый период», – говориться в письме, которое было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Напомним, на прошлой неделе Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь поздравили северокорейского лидера с переизбранием. Кроме того, в Кремле анонсировали скорую встречу президента России с лидером Северной Кореи.