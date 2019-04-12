Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

Президент Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост председателя Государственного совета КНДР, сообщили в Кремле.

Текст послания российского лидера опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что деятельность Ким Чен Ына поспособствует «развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами, укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове».

«Хотел бы подтвердить готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», – добавил российский лидер.

Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР на первой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, которая состоялась в Пхеньяне 11 апреля.