В Северной Ирландии произошел теракт

В результате стрельбы, произошедшей в городе Крегган в Северной Ирландии, погибла 29-летняя женщина. Полиция считает инцидент террористическим актом, сообщили правоохранительные органы провинции Ольстер.

Полиция сообщила, что нападавшие бросали бутылки с зажигательной смесью, передает ТАСС.

«В результате стрельбы в Креггане была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт, и мы начали расследование убийства», – сообщили в правоохранительных органах.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

Напомним, в начале марта в аэропортах и на вокзале в Лондоне были обнаружены три самодельных взрывных устройства. Источники в ирландской полиции предположили, что найденные в Лондоне взрывные устройства могут быть связаны с одной из радикальных группировок Ирландии, решившей заявить о себе в связи с приближением Brexit.