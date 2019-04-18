Зеленский напомнил об обещании Порошенко «отрезать руки коррупционерам»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» в шутливой форме высказался относительно вероятности рукопожатия с действующим главой государства Петром Порошенко, напомнив о его обещании «отрезать руки коррупционерам».

Отвечая на вопрос ведущей относительно того, пожмет ли он руку Порошенко, Зеленский отметил: «После того как господин президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», передает ТАСС.

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Таким образом Зеленский напомнил об обещании Порошенко «руки отрезать» коррупционерам в армии. Эта фраза подверглась особенной критике со стороны украинской общественности после того, как за три недели до первого тура выборов разгорелся скандал о масштабной коррупции в «Укроборонпроме».

По результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в коррупционных схемах, связанных с «Укроборонпромом».

Ранее Зеленский высказал предположение, что Петр Порошенко является марионеткой бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в коррупции.

Напомним, в начале марта Украинские националисты разместили в центре Киева большой баннер с требованием посадить действующего президента страны Петра Порошенко, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря (прежняя фамилия обоих – Свинарчук).

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