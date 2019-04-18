Зеленский напомнил об обещании Порошенко «отрезать руки коррупционерам»

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 00:52  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Запад уничтожает свою историю

Фото: кадр из видео
Снос памятников советским вождям и воинам-освободителям на Украине для многих выглядит как свидетельство уникального одичания местного населения. Однако тут украинцы не оригинальны. Война с памятниками – тайная или открытая – это остро модный политический тренд. Он захватывает все новые страны «победившей демократии».  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...
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Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

Алексей Алешковский, сценарист
Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...
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Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

Епископ Питирим (Творогов), епископ Душанбинский и Таджикистанский
Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

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      Собор Парижской Богоматери сгорел

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            Зеленский напомнил об обещании Порошенко «отрезать руки коррупционерам»

            18 апреля 2019, 23:42

            Текст: Антон Никитин

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            Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» в шутливой форме высказался относительно вероятности рукопожатия с действующим главой государства Петром Порошенко, напомнив о его обещании «отрезать руки коррупционерам».

            Отвечая на вопрос ведущей относительно того, пожмет ли он руку Порошенко, Зеленский отметил: «После того как господин президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», передает ТАСС.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 109 комментариев

            Таким образом Зеленский напомнил об обещании Порошенко «руки отрезать» коррупционерам в армии. Эта фраза подверглась особенной критике со стороны украинской общественности после того, как за три недели до первого тура выборов разгорелся скандал о масштабной коррупции в «Укроборонпроме».

            По результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в коррупционных схемах, связанных с «Укроборонпромом».

            Ранее Зеленский высказал предположение, что Петр Порошенко является марионеткой бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в коррупции.

            Напомним, в начале марта Украинские националисты разместили в центре Киева большой баннер с требованием посадить действующего президента страны Петра Порошенко, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря (прежняя фамилия обоих – Свинарчук).

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