Total решила инвестировать в постройку СПГ-терминалов в двух регионах России

Глава французского Total Патрик Пуянне рассказал, что компания собирается инвестировать в строительство СПГ-терминалов в Мурманске и на Камчатке.

Французы планируют купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа, которые планирует строить «Новатэк», сообщает ТАСС.

«Мы инвестируем в «Арктик СПГ – 2». Но также мы будем инвестировать в проекты «Новатэка» в Мурманске и на Камчатке. Это часть нашего соглашения с «Новатэком». И там, и там по 10%», – заявил Пуянне.

Ранее глава дивизиона по разведке и добыче Total Арно Брюллак заявил, что русский газ является очень конкурентоспособным.

Напомним, в марте французская компания купила у Новатэк 10% в проекте «Арктик СПГ – 2».