Воробьев и Дитрих доложили Путину о строительстве новых путепроводов в Подмосковье

Новые путепроводы в местах наиболее напряженных железнодорожных переездов в Подмосковье планируется ввести в строй в 2020-2021 годах, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Те самые шесть путепроводов, которые необходимы для того, чтобы работали Московские центральные диаметры (речь идет о проекте реконструкции пяти железнодорожных линий в Москве и Подмосковье, которые фактически станут новыми наземными ветками метро – прим. ВЗГЛЯД), на сегодняшний момент уже в наших планах», – приводит его слова ТАСС.

Дитрих отметил, что по большинству из них начата проектная работа, в ближайшее время она будет завершена. «Последние сроки строительства в соответствии с вводом по Московским центральным диаметрам – это 2024 год», – доложил министр, отметив, что первые путепроводы запланированы на 2020-й и 2021 год.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев, также принимавший участие во встрече с президентом, отметил, что с 2011 года в регионе были построены 37 новых развязок в местах пересечения с железной дорогой, на что было потрачено более 140 млрд рублей.

«Сегодня 19 городов Московской области вздохнули: Долгопрудный, Балашиха, Реутов, Железнодорожный – это там, где мы построили уже эти развязки, теперь можно не стоять перед шлагбаумом, Одинцовский район», – сказал губернатор.

Воробьев отметил, что эта программа продолжится в связи с реализацией проекта Московских центральных диаметров, где частота железнодорожного сообщения «будет вообще шесть минут, то есть шлагбаум, по сути, вообще не будет открываться».

«Этот большой проект [Московских центральных диаметров], который будет насчитывать пять линий, сможет существовать только тогда, когда эти переезды будут подготовлены», – заключил Воробьев.