В России определены победители первого грантового конкурса для политологов

«За три десятилетия развития политологи у нас сформировались научные школы, которые в состоянии ставить перед собой исследовательские задачи и достигать результатов», – сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. Так он прокомментировал итоги грантового конкурса для российских политологов.

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) подвели итоги конкурса по грантам политологам.

Декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов назвал происходящее событием грандиозного масштаба.

«За 30 лет развития современной политологии в нашей стране государство впервые обратило внимание на корпорацию политологов. Этот конкурс был весьма и весьма существенным событием в нашей истории», – считает Шутов.

Собеседник напомнил, что впервые об этом конкурсе заявил на III съезде Российского общества политологов первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко «и вот он состоялся».

«Есть 145 победителей. А всего было подано 999 заявок. Это почти сенсация. Это значит, что за три десятилетия развития политологи у нас сформировались научные школы, которые в состоянии ставить перед собой исследовательские задачи и достигать результатов», – отметил эксперт.

Шутов добавил, что до конца года победителям конкурса нужно развернуть интенсивную работу и завершить свои исследования на темы, которые были определены конкурсом. «Я уверен, что это будет сделано на достойном уровне», – подытожил Андрей Шутов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, всего было обозначено 14 направлений научно-исследовательских работ, которые охватывают темы от тенденций развития современной политической системы России и участия граждан в ее развитии до трансформации политической культуры в условиях цифровизации. Победители получат гранты размерном от 400 тыс. до 3 млн рублей

Среди тем конкурсов наиболее популярной оказалась «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования». Поддержанные проекты, которые будут реализовывать уже состоявшиеся политологи, посвящены развитию партийно-политической системы России, повышению эффективности современных государственных систем, новым коммуникативным технологиям в общественно-политических процессах.

Победители конкурсов из числа молодых политологов займутся исследованиями взаимодействия власти и общества, социальных стратегий молодежи, этнополитических процессов в России и мире. Как сообщается на сайте ЭИСИ, отдельные проекты будут посвящены возможностям применений электронных технологий в политическом и избирательном процессах.

По итогам конкурса на издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам будут опубликованы работы, посвященные политическим элитам, пространственному развитию России и особенностям референдумов в мире.

На съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года Кириенко не только поддержал идею проведения конкурса, но и заверил, что такой механизм будет разработан и реализован.

Ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев отмечал, что конкурсы должны повысить качество научной экспертизы при принятии государственных решений.

Председатель совета РФФИ Владислав Панченко в свою очередь добавил, что особое внимание в рамках конкурсов планируется уделить развитию наставничества и работе с молодежью.