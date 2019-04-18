Умерла актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина умерла на 56-м году жизни, сообщила ее подруга актриса Ксения Хаирова.

Хаирова сообщила, что Цывина скончалась; тело актрисы привезли в морг ночью, «причина смерти пока неизвестна», передает ТАСС.

Ирина Цывина окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре им. Моссовета, МХАТ им. Чехова и «Сатириконе». Была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино.

В 1994 году выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Евстигнеева – она была третьей женой актера в 1986–1992 годах (Евстигнеев скончался 4 марта 1992 года).

Актриса известна по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «По ту сторону смерти», «Петровка, 38», «Папины дочки», фильмах «В полосе прибоя», «Елки-палки!», «Принцесса цирка» и других.