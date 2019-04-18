Матвиенко заявила о десятикратном сокращении числа терактов в России

В России число преступлений террористической направленности сократилось за последние 10 лет почти в 100 раз, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила, открывая конференцию по противодействию международному терроризму, что «Россия накопила опыт контртеррористической деятельности», и «за последние 10 лет число террористических преступлений сократилось в нашей стране (...) почти в 100 раз», передает РИА «Новости».

Спикер призвала активнее использовать потенциал соответствующих структур СНГ, в частности, Антитеррористического центра Содружества, действующего на основе программе сотрудничества по борьбе с терроризмом.

«Безусловно, национальные парламенты и ведущие международным организации должны также сыграть в этом сотрудничестве важную роль», – сказала Матвиенко.

Ранее было названо число предотвращенных за год терактов в России.

При этом отмечалось, что в России заметили рост саморадикализации молодежи.