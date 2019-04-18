Зеленский отказался вступать в коалицию с Бойко или Порошенко на выборах в Раду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оказался не готов вступать в коалицию с представителями «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком на предстоящих осенью парламентских выборах, а также отверг возможность политического объединения с Петром Порошенко.

«Нет», – ответил Зеленский на вопрос РБК-Украина о подобных перспективах, передает ТАСС.

По данным Киевского международного института социологии, партия Зеленского «Слуга народа» в настоящий момент пользуется наибольшей поддержкой украинского электората. За нее, согласно обнародованному опросу, на предстоящих осенью парламентских выборах готовы проголосовать почти 26% респондентов.

Далее, по версии киевских социологов, следуют «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую поддерживают 15,7% опрошенных, и «Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 13,9%. Очередные выборы в Верховную раду запланированы на 27 октября.

Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко.

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По данным Киевского международного института социологии, за несколько дней до второго тура выборов Зеленский лишь увеличил отрыв от Порошенко, кандидата от партии «Слуга народа» готовы поддержать 72,2% украинцев. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала победу Зеленского объективной реальностью.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

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