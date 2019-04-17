В США водитель намеренно врезался в группу пешеходов

В Филадельфии неизвестный мужчина умышленно сбил на автомобиле группу пешеходов, в результате шесть человек пострадали, сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел в северной части города, подозреваемый задержан, его личность не разглашается. Пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии, госпитализированы, передает ТАСС.

В полиции утверждают, что подозреваемый совершил наезд из-за бытовой ссоры.

Напомним, в январе прошлого года «взлетевший» автомобиль протаранил второй этаж стоматологии в американском Санта-Ана.