Британские вертолеты прибыли в Эстонию для «сдерживания» России

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache, которые станут «сдерживающим фактором вероятной угрозы со стороны России».

Поддержку переброшенным машинам на месте окажут разведывательные вертолеты Wildcat, которые вместе с Apache станут частью программы Североатлантического альянса по расширению военного присутствия в Восточной Европе, сообщает телеканал Sky News.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон назвал развертывание ударных вертолетов в Эстонии «жизненно важным». «Это очень реальная угроза, которую мы наблюдаем со стороны России. Одна из причин того, что мы разворачиваем пять ударных вертолетов Apache, заключается в том, что мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», – заявил Уильямсон, передает РИА «Новости».

В прошлом году сообщалось, что Британия в 2019 году собралась усилить военное присутствие в Эстонии, несмотря на Brexit.

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