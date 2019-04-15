В эфире НТВ устроили драку после фашистского приветствия

Писатель Сергей Лойко в эфире ток-шоу «Место встречи» на НТВ произнес фашистское приветствие, после чего началась драка; ведущий Иван Трушкин выгнал писателя из студии.

В студии шла речь о подъеме фашизма на Украине. Эксперт Михаил Маркелов вступил в беседу с Лойко и спросил, какой у него паспорт. Лойко сообщил, что он является россиянином. После этого Маркелов спросил, почему тогда писатель поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине, а тот в ответ произнес фашистское приветствие, сообщает ФАН.

Маркелов, который перед этим назвал Лойко фашистом, через всю площадку направился к нему, началась потасовка.

После этого писателя выгнали из студии.

«За нацистские приветствия, конечно, из эфира нужно удалять», – отметил Маркелов.

«Иван Трушкин выгнал из студии эксперта Сергея Лойко за его фашистское высказывание! Мы попросим прокуратуру РФ разобраться», – в свою очередь прокомментировали инцидент в «Фейсбуке» программы.

В начале апреля во время эфира программы «Место встречи» пропал ведущий Андрей Норкин, которому стало плохо после выступления Сергея Лойко.