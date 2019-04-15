Известный российский легионер в НХЛ умер в возрасте 42 лет

На 43-м году жизни умер российский хоккеист Дмитрий Набоков, говорится на сайте управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Набоков скончался после продолжительной болезни в Новосибирске, говорится в сообщении управления.

Церемония прощания с хоккеистом состоится 16 апреля с 10.30 до 11.30 на улице Потанинская, 42/1.

С 1993 по 1996 год форвард играл в хоккейном клубе «Крылья советов», а с 1996 года переехал в США и выступал за клубы НХЛ «Чикаго Блэк Хоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В 2000 году Набоков вернулся в Россию, где играл за «Ладу» (2000-2001), «Металлург» (2001-2003), «Сибирь» (2002-2003, 2006-2007), «Нефтехимик» (2003-2004), «Молот-Прикамье» (2004-2005), ХК МВД (2005), «Динамо» (2006) и «Трактор» (2007-2008). Позже выступал за финский клуб «Сайпа».

Его карьера завершилась в 2011 году после выступления во втором дивизионе чемпионата Австрии.