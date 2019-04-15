По мотивам тизера «Игры престолов» сняли видео про субботник в Подмосковье

В Сети появилась пародия на тизер «Игры престолов», в которой Джон Сноу, Арья и Санса Старк взяли в руки метлы и грабли в Подмосковье, чтобы поучаствовать в субботнике.

Герои саги в тизере идут не по крипте Дома Старков, а по заброшенному кирпичному заводу в Луховицах, на пути им попадаются грязь, мусор и даже Ольга Бузова. В борьбе с мусором им могут помочь жители московского региона – для этого нужно прийти на общеобластной субботник 20 апреля, сообщает 360tv.

Сценарист и креативный продюсер ролика Никита Базурин отмечает, что главной трудностью при съемках оказался выбор места, которое бы выглядело как крипта Винтерфелла.

«Самое сложное было найти такую подходящую локацию. Такое место, которое было бы похоже на подземелья замка. Причем с правильной высотой потолков, геометрией, длиной коридоров. В итоге решили снимать в печи кирпичного завода. На кадрах видны отверстия — это места для газовых конфорок. В этих коридорах томился и обжигался глиняный кирпич. Сейчас технологии изменились, а некоторые старые заводы остались. В том числе этот под Луховицами. Такое место сразу добавляет атмосферы», – рассказал сценарист.

Место съемок удивило исполнительницу роли Арьи Дарину Тянюгину.

«Неожиданна сама локация, где проходили съемки. Это кирпичный завод. Мне даже в голову не пришло, что она может выглядеть именно так и это все будет достаточно реалистично – очень похоже на то, что было в трейлере «Игры престолов». Съемки были несложные – скорее интересные. Мне было очень здорово, очень комфортно за всем наблюдать и сниматься», – сказала она.

Дарина призналась, что часто участвует в субботниках.

«После зимы вся та грязь, которая пряталась под сугробами, выходит наружу. Дворники одни не справятся. Нужно выходить всем на субботники, потому что чистый район и чистый город – это не только дело тех, кто пошел работать уборщиком, это дело всех людей вообще. Это же их город. Они должны отвечать за его чистоту», – считает она.

Субботник в Московской области пройдет 20 апреля.

Основную часть работ выполнят коммунальщики, но жители тоже смогут внести свой вклад. Можно будет высадить цветы и деревья, покрасить скамейки, очистить газоны от мусора, а после отдохнуть на концертах и праздничных программах в парках.