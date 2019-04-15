Радикалы снесли бюст Ватутина на Украине

Украинские радикалы сбросили с постамента бюст советского генерала Николая Ватутина в Черниговской области.

Представители украинской радикальной организации «Сокол» обосновали свои действия тем, что имя Ватутина ранее внесли в список тех, кто причастен «к борьбе против независимости Украины», организации «голодомора» и политических репрессий. Информацию и фото об этом они разместили в Facebook.

Это не первый акт вандализма со стороны националистов «Сокола». В конце марта под Черниговом они разбили еще один бюст Ватутина.

Герой СССР Николай Ватутин во время Великой Отечественной войны командовал 1-м Украинским фронтом и руководил операцией по освобождению Киева. В 1944 году во время поездки в расположение 60-й армии его убили бойцы запрещенной в России Украинской повстанческой армии*.