Мамаев пожаловался на духоту в автозаке

Футболист Павел Мамаев пожаловался на отсутствие рабочей вентиляции в автозаке, в котором его каждый день возят на судебные заседания, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам. Даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется», – сказал Мельников, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что к другому футболисту – Александру Кокорину – до сих пор не пустили в СИЗО спортивного врача ФК «Зенит», который должен осмотреть его больное колено.

Ранее сообщалось, что Кокорин регулярно жалуется на боли в ноге, а во ФСИН нет соответствующих врачей, поэтому нужен специальный спортивный врач. Позже главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщал, что врачам «Зенита» разрешили в ближайшее время посетить Кокорина.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

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