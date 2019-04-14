В Венесуэле отключили Deutsche Welle

Испаноязычный телеканал медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье отключили от кабельной сети в Венесуэле, соответствующее решение приняла комиссия по телекоммуникациям Боливарианской республики (Conatel).

Причины своего решения Conatel пока не объяснила, передает ТАСС.

Со своей стороны глава Deutsche Welle Петер Лимбург призвал венесуэльские власти «снова распространить сигнал медиакомпании». Он подчеркнул, что DW продолжил вещание в социальных сетях и на YouTube.

В Deutsche Welle считают, что отключение телеканала может быть связано с критикой в адрес властей Венесуэлы при освещении событий в стране.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В январе к этим проблемам добавилось и политическое обострение – лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Соединенные Штаты и ряд других стран признали его «легитимным».

Законный президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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