«Геликон-опера» подтвердила нападение на певицу Заридзе в Москве

Театр «Геликон-опера» подтвердил информацию, что в Москве напали на солистку хора Меланию Заридзе; сейчас она чувствует себя нормально и находится в безопасности.

«Да, вчера, действительно, на артистку хора напали», – передает РИА «Новости» слова представителя театра.

По его словам, актриса находится в безопасности, чувствует себя нормально. Пока идет следствие, в театре отказались давать комментарии.

Худрук театра Дмитрий Бертман сообщил, что в воскресенье Заридзе не занята в спектакле.

Ранее о нападении на солистку хора сообщили СМИ. «Комсомольская правда» утверждала, что на 30-летнюю девушку напал сосед, который пытался ухаживать за ней, но получил отказ.