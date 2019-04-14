Мирная жительница ДНР получила ранение при обстреле

Украинские силовики за сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, один мирный житель получил ранение, сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела осколочное ранение в брюшную полость получила мирная жительница, 1966 года рождения», – передает слова представителя республики РИА «Новости».

По данным представителя ДНР в СЦКК, по территории республики было выпущено восемь мин калибра 82 мм. Также использовались бронетехника, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее украинские силовики опубликовали видео обстрела позиций ополчения ДНР.