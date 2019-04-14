Клинцевич назвал передачу грамоты Петра I Украине вмешательством в выборы

Передача Украине Германией грамоты Петра I, датированной 1708 годом, является попыткой повлиять на результаты выборов президента в этой стране, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

«Я не собираюсь разбираться в перипетиях событий 1708 года. Тем более что и у историков здесь нет единства. Речь идет совсем о другом. Передачу Украине Германией грамоты Петра I непосредственно перед вторым туром выборов там президента – будто нельзя это было сделать после 21 апреля – трудно расценить иначе, как попытку повлиять на результаты этих выборов», – написал он в Facebook.

Он добавил, что грамота Петра I является собственностью России «и никого больше».

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом и утраченную в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук. Документ доставлен в Национальный заповедник «София Киевская».