Германия отдала Украине грамоту Петра I

Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом и утраченную в годы Второй мировой войны, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

В своем Facebook он сообщил, что уникальная культурная ценность прибыла на Украину в ночь на субботу, 13 апреля. С конца 1950-х артефакт находился в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена, сообщил украинский министр.

По его словам, это рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров в серебряно-позолоченной оправе.

Документ доставлен в Национальный заповедник «София Киевская», вскоре он будет представлен публике, добавил украинский министр.

Нищук отметил, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

Напомним, в ноябре прошлого года на всей территории Украины объявили траур в связи с событиями 1708 года, когда по приказу Петра I после предательства гетмана Ивана Мазепы был сожжен город Батурин.