WikiLeaks сообщила о спасении кота Ассанжа

WikiLeaks опубликовала видеозапись, на которой кот Джулиана Ассанжа «смотрит» по телевизору, как британская полиция задерживает его хозяина.

В WikiLeaks подтвердили, что кот находится «в безопасности», поскольку хозяин еще в осенью обратился к адвокатам с просьбой «спасти животное от угроз посольства», передает RT.

«Они воссоединятся на свободе», – заверили в WikiLeaks.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) 13 апреля 2019 г.

Напомним, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основатель WikiLeaks арестован в Лондоне по запросу американских властей.

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