Сын главы управления на транспорте МВД по Уралу задержан с наркотиками

Сын главы управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова задержан полицией с наркотиками.

«Сына начальника полиции управления на транспорте по УрФО Щенникова задержали с крупным весом наркотиков», – сказал источник в правоохранительных органах Свердловской области РИА Новости.

По его словам, вес запрещенного вещества составил 130 граммов. Молодой человек был задержан полицией на улице.

В пресс-службе МВД по региону подчеркнули, что в настоящий момент устанавливается, действительно ли речь идет о сыне начальника управления на транспорте МВД.