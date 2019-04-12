В Чечне объяснили инвентаризацию «необоснованно начисленных» долгов за газ

Руководство Чеченской республики не просит простить региону все долги за газ, необходимо провести инвентаризацию, заявил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.

«Речь никогда не шла и не идет о списании оптом каких-то долгов и так далее. Руководство республики в своих выступлениях предлагало, чтобы индивидуально с каждым человеком разбирались. Верховный суд обязал, чтобы была проведена инвентаризация», – сказал он в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

«Есть многочисленные факты, когда, допустим, с одним человеком заключены несколько договоров. Нужно сесть и навести порядок. Если будет наведен порядок, то все вопросы будут решены, и не будет возникать никаких вопросов, никаких проблем», – добавил Каримов.

Он напомнил, что в решении Заводского суда Грозного не шло речи о списании 9 млрд рублей. «Это кто-то запустил, и все тиражировали то, что одно издание где-то сказало. Мы просто просим навести порядок», – добавил пресс-секретарь главы республики.

Напомним, Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного о списании с населения долгов за газ после того, как ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» подала апелляционную жалобу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне проведут ревизию, по его словам, необоснованно начисленной задолженности за газ, несмотря на то, что Верховный суд республики отменил списание 9 млрд рублей долгов за газ с местного населения.