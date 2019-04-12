Генпрокуратура подтвердила причину пожара в «Зимней вишне»

Следователи пришли к выводу, что замыкание электропроводки стало причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Там же отметили, что всего пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Потерпевшие по уголовному делу о пожаре подали в суды иски о возмещении вреда на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Генпрокуратура направила в суд первое уголовное дело по факту пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу», – сообщили в надзорном ведомстве.

Среди обвиняемых о данному делу проходит начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Напомним, в конце марта по запросу окружной прокуратуры Варшавы в отношении экс-руководителя «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского, владевшего кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», применен временный арест для экстрадиции.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.