Священника наказали за участие жены в конкурсе красоты

Магнитогорская епархия в Челябинской области наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети фотографий его супруги Оксаны, которая принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.

Как сообщил РИА «Новости» секретарь Магнитогорской епархии отец Лев (Баклицкий), с Зотовым была проведена беседа в ходе заседания дисциплинарной комиссии, в качестве наказания его направили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района. Подчеркивается, что это временная мера.

По его словам, фотографиями с конкурса красоты, которые появились в социальных сетях, дело не ограничилось. «Там были фотографии какого-то бразильского танца в соответствующих карнавальных костюмах. И когда священнослужители посмотрели их, для нас стало очевидно: не в Великий пост и не жена священника [может делать такие фото]», – подчеркнул отец Лев. Он добавил, что у супруги священнослужителя, как и у жены высокопоставленного чиновника, должны быть определенные ограничения.

«Причем самого отца Сергия мы знаем как доброго, хорошего священника», – отметил отец Лев.

Он уточнил, что священника направили в село, в том числе для того, чтобы общественный резонанс вокруг этой истории поутих.

Ранее СМИ сообщили о травле супруги магнитогорского священника Оксаны Зотовой, принимавшей участие в конкурсе красоты и получившей титул «Мисс чувственность».